A pochi giorni dalle elezioni primarie del centro sinistra in vista delle comunali di Cagliari del 16 giugno, Cagliaripad ha promosso il confronto tra i candidati che cercheranno di battere il centrodestra alle elezioni amministrative.

Matteo Lecis Cocco-Ortu, Marzia Cilloccu e Francesca Ghirra si sfideranno il prossimo 5 maggio per le primarie tutte interne alla coalizione dell’ex sindaco Massimo Zedda.

Cagliaripad, a pochi giorni dalla chiusura delle elezioni primarie ha invitato i candidati per un confronto in diretta e per permettere loro di illustrare i propri programmi politici.