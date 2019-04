“Sono passati ormai 60 giorni dalle elezioni, ma la Giunta regionale sarda ancora non c’è. Non esiste. Questo perché il presidente Solinas sta pensando solo a sfamare gli appetiti della sua coalizione. Lega in testa. Trattative infinite, fatte sulla pelle dei cittadini, per assegnare le poltrone promesse in campagna elettorale. Una vergogna”.

Così in un post su Facebook Desirè Manca, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale.

“Quello che sta accadendo ormai è chiaro: l’ammucchiata di partiti che ha sostenuto Solinas alle elezioni, invece di pensare a governare e a risolvere le emergenze, litiga sugli incarichi e sui poteri – attacca la pentastellata – Domenica 28 aprile si celebrerà sa die de sa Sardigna, la giornata dell’orgoglio sardo. Ecco, noi non siamo più disposti ad osservare questo spettacolo osceno. Non se lo meritano i cittadini, non se lo merita la Regione. Solinas deve dare delle spiegazioni. Subito. Perché la Sardegna non può rimanere bloccata”.

