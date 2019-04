Dalle ore 8 alle 20 di oggi e dalle ore 8 alle 12 di domani 27 aprile, le segreterie degli uffici dei comuni interessati dalle elezioni amministrative del 26 maggio prossimo, rimarranno aperte per la consegna “materiale” delle candidature.

Lo ricorda il Viminale nel sito. Il prossimo 26 maggio gli elettori chiamati al voto per le elezioni amministrative saranno complessivamente 17.336.421; 3.856 i comuni, di cui 6 capoluoghi di regione (Firenze, Bari, Perugia, Cagliari, Potenza, Campobasso) e 22 capoluoghi di provincia: Ascoli Piceno, Avellino, Bergamo, Biella, Caltanissetta, Cremona, Ferrara,Foggia, Forlì, Lecce, Livorno, Modena, Pavia, Pesaro, Pescara, Prato, Reggio nell’Emilia, Rovigo, Sassari, Verbania, Vercelli, Vibo Valentia.

Complessivamente il 26 maggio si voterà in 239 comuni superiori ai 15 mila abitanti, di cui n. 28 comuni capoluogo e 3.617 comuni inferiori per un totale complessivo di 3.856comuni; 135 sono i comuni per i quali si va al voto per motivi diversi dalla scadenza naturale. E’ pari a 20.286.307 complessivamente la popolazione interessata al rinnovo elettorale; 17.336.421 gli elettori veri e propri, divisi in 21.289 sezioni.

