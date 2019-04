I consorzi industriali provinciali della Sardegna “sono, a nostro avviso, in linea con la legge Severino. Lo confermano diversi pareri dell’Anac (su tutti si veda in allegato UVMAC/2890/2016) che inquadrano i Consorzi industriali provinciali sardi come enti pubblici economici di livello provinciale”.

Lo scrive il coordinatore dell’associazione consorzi industriali provinciali, Pasquale Taula, che replica alla lettera inviata agli enti dal governatore Christian Solinas che ha commissariato tutti i consorzi. Enti che oggi sollecitano un incontro con il governatore.

“L’Anac stabilisce che per incarichi di amministratore di ente pubblico si intendono ‘gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette e amministratore delegato o assimilabili’ – aggiunge Taula – Le eventuali inconferibilità e incompatibilità sarebbero riferibili ai soli casi di ‘amministratore di ente pubblico’ come precedentemente definito”. Secondo l’associazione, che “in nessun Consorzio della Sardegna possono essere configurate posizioni come sopra descritte”.

