La Polizia ha arrestato C. A. 32enne, pregiudicato, ed un minorenne per il reato di tentato furto aggravato in concorso.

Alle due di questa notte un cittadino ha segnalato al 113 la presenza di due uomini che stavano tentando di aprire la saracinesca di un bar ubicato in via Tofane.

Il primo equipaggio ha raggiunto il logo segnalato notando due giovani, corrispondenti alle descrizioni fornite dal Centro Operativo, intenti a sollevare la serranda del bar con un’asta in ferro.

Alla vista dei poliziotti i due si sono dati alla fuga ma uno è stato subito bloccato e identificato, mentre il secondo è riuscito a dileguarsi verso viale Monastir.

Gli altri equipaggi intervenuti in appoggio hanno proseguito la ricerca del ragazzo che è stato individuato e bloccato in viale Elmas.

I due sono stati condotti negli uffici della Squadra Volante dove al termine degli accertamenti sono stati tratti in arresto per tentato furto aggravato e su disposizione del PM il 32enne è stato trattenuto in attesa del processo, che si terrà nella mattinata odierna con rito direttissimo, mentre il minore è stato riaffidato ai genitori come disposto dal PM di turno del Tribunale per i Minori.

