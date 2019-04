La Consumer Product Safety Commission (CPSC) e la Kids 2 hanno annunciato il richiamo di 700 mila culle a dondolo. Secondo il comunicato pubblicato sul sito dell’agenzia governativa statunitense, le cullette a dondolo Kids2, vendute anche on line con marchi come Bright Starts, Ingenuity e Disney Baby. Kids2, noto anche come Kids II, sembrerebbero essere collegate dal 2012 alla morte di 5 bambini. Il CPSC raccomanda i genitori a smettere di usare la culla poichè i bimbi sono fortemente a rischio in quanto possono rotolare sul fianco o a pancia in giù, mentre la culla è in movimento senza controllo.

L’annuncio giunge sulla scia di un simile richiamo di 4,7 milioni di culle Rock ‘n Play Sleeper della Fisher-Price della Mattel, dopo che diverse segnalazioni hanno indicato il prodotto come possibile causa di morte per 32 bambini dal 2009 ad oggi.

Il 2 aprile proprio l’American Academy of Pediatrics aveva chiesto che le culle Rock ‘n Play Sleeper della Fisher-Price, venissero ritirate dal mercato e il suo presidente, Kyle Yasuda, aveva descritto la culla come “mortale”, sottolineando che fosse “necessaria un’azione immediata”. Kids2, è un produttore di giocattoli e prodotti per neonati e bambini con sede ad Atlanta, in Georgia. La società progetta, produce e commercializza prodotti a marchio Bright Starts, Baby Einstein e Ingenuity.

