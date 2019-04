Ancora frizioni tra Lega e M5s, alleati al Governo ma contrapposti alle amministrative in programma in Sicilia, come alle regionali celebrate in Sardegna, Abruzzo e Basilicata.

“Luigi Di Maio è ancora nervoso per la clamorosa sconfitta dei suoi grillini in Sardegna – attacca il deputato e coordinatore del Carroccio per la Sardegna Eugenio Zoffili – si faccia un buon mirto per ritrovare la calma e invece di criticarci ci aiuti a risolvere da Roma i problemi dei telefoni che non funzionano su mezza isola e dei trasporti a rilento di Toninelli: Ministeri e competenze romane dei Cinquestelle”.

Chiaro riferimento alle dichiarazioni del vicepremier nei giorni scorsi sul fatto che “in Sardegna si litiga per le poltrone, è uno spettacolo osceno”.

“Ho appena incontrato qui in Sardegna il governatore Christian Solinas – aggiunge Zoffili – piena fiducia in lui dalla Lega: tra poco saranno nominati gli ultimi assessori della Giunta regionale operativa e al lavoro da giorni, non nel mondo virtuale di Rousseau, ma negli uffici di Cagliari e soprattutto sul territorio e tra la gente per risolvere gli urgenti problemi di tutti i cittadini sardi purtroppo ereditati, anche in questa regione, dalla fallimentare e irresponsabile gestione del Partito Democratico”.

