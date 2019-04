“Servono risorse economiche importanti, almeno 2 milioni di euro per la sola messa a norma, ma soprattutto è indispensabile un progetto compiuto di sviluppo con una gestione pubblico-privata della struttura, anche accompagnata in un’area ambientale e turistica da alcuni alberghi a supporto, che possa diventare una parte residuale del grande parco urbano di Maria Pia”. Lo ha detto il sindaco di Alghero Mario Bruno, questa mattina al neo assessore regionale al Turismo, Gianni Chessa, accompagnando il presidente del Consiglio regionale Michele Pais nel sopralluogo presso il Palazzo dei Congressi di Alghero.

Bruno ha accolto con piacere l’impegno di rilanciare la struttura – ritornata nella disponibilità regionale dal 2014 e oggetto di una manifestazione d’interesse in scadenza nei prossimi giorni – per farla diventare una sede importante per il governo del turismo in Sardegna.

“L’idea va supportata con chi materialmente deve mantenere la struttura dal punto di vista economico”, ha sottolineato il primo cittadino. “Si tratta di un buon inizio, bene la giornata odierna, adesso è necessario realizzare un progetto vero e dare finalmente gambe ad una struttura nata per volontà regionale agli inizi degli anni 80, che ha portato ad un esborso pubblico importante, che credo sia ora di mettere a regime e valorizzare” ha concluso Bruno.

