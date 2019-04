“Castello Village Festival” è l’evento che accompagnerà il primo maggio cagliaritano nella spettacolare cornice del bastione di Saint Remy.

Tantissimi artisti animeranno il quartiere di Castello per una giornata ricca di musica e arte. Una manifestazione completamente gratuita densa di divertimento che renderà il pubblico cagliaritano il vero e proprio protagonista in uno dei monumenti più caratteristici e rappresentativi della nostra città. Castello Village Festival sarà un evento per grandi e piccini, infatti saranno previste, oltre all’intrattenimento musicale, anche diverse attività per coinvolgere l’intera città a partecipare, riqualificando il quartiere, in cui da anni mancano manifestazioni di grande interesse artistico e culturale, e attivando uno spazio unico e ambivalente che tutta Europa ci invidia.

La manifestazione si candida a diventare un appuntamento fisso di rilievo nell’agenda di tutti i cagliaritani che voglio passare il loro tempo libero all’aria aperta anche per gli anni a venire. L’obiettivo è quello di creare un vero e proprio villaggio di musica: Dalle 12:00, 10 ore di musica con tantissimi ospiti nella terrazza più bella della tua città.

Un’attrazione capace di attirare i giovani da tutta Europa aprendo le porte di Cagliari e della Sardegna agli amanti della musica, del divertimento e della condivisione.

Un’opportunità per le attività presenti sul territorio (hotel, ristoranti, bar, locali) di creare una sinergia che si vada a consolidare negli anni. La scaletta musicale è prontissima e nel corso di questa settimana tutti gli ospiti verranno svelati, per ora sono stati annunciati: Victor Kwality già conosciuto per il grande successo ottenuto dopo la collaborazione con il rapper sardo SALMO, STABBER e The Love Boat.

