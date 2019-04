Si preannunciano tre intense serate all’insegna della risata, quelle che da lunedì 29 aprile a mercoledì 1 maggio al Teatro Massimo di Cagliariospiteranno “È inutile a dire!”, il nuovo spettacolo dell’attore e regista Jacopo Cullin, che ritorna in scena ben quindici anni dopo il suo ultimo spettacolo “Non ricordo nulla!” (andato sold out nel 2007 nella suggestiva cornice dell’Anfiteatro romano di Cagliari). I biglietti per le tre date hanno registrato in breve tempo il tutto esaurito e, in ragione delle tante richieste pervenute, a breve verranno annunciate ulteriori repliche che andranno a popolare il tour estivo dello spettacolo.



Un momento ricco di impegni, dunque, per Cullin, attualmente nelle sale della Sardegna con L’uomo che comprò la luna di Paolo Zucca, che sta registrano sorprendenti risultati a livello nazionale in termini di media copia al boxoffice e che dal 2 maggio sbarcherà nelle principali città dello Stivale.

“È inutile a dire!” si muove sapientemente sul confine tra ironia, comicità e riflessione su alcune tra le principali tematiche che caratterizzano il nostro tempo: società liquida, fragilità delle relazioni e la costante crisi esistenziale che pervade l’essere umano. In scena Cullin interpreta tre dei suoi storici personaggi (Signor Tonino, Salvatore Pilloni e Angioletto Biddi ‘e Proccu), maschere sapientemente inscenate per sorridere e riflettere di fronte alle paure e nevrosi del nostro tempo. Al suo fianco l’attore Gabriele Cossu, collega, amico e collaudato compagno di viaggio, mentre la parte musicale è affidata al musicista e attore Giampaolo Loddo, attivo da oltre sessant’anni nella scena isolana. Le grafiche sono state curate, invece, dall’artista sardo Giorgio Casu, in arte Jorghe, insieme a Damiano Picciau. Francesco Piras ha curato il teaser che presenta lo spettacolo.

