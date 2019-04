Secondo una prima stima sono 250 le mucche morte in un incendio divampato intorno alle 12 all’interno di un’azienda agricola a Monzone di Pavullo, sull’Appennino modenese.

I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto con diversi mezzi, riuscendo a salvare alcuni animali. Al momento non è chiara l’origine del rogo ma le fiamme hanno subito invaso il tetto della struttura, non lasciando scampo agli animali deceduti per soffocamento.

Una densa nube nera si è levata in cielo ed era visibile a chilometri di distanza. I lavori di spegnimento sono ancora in corso.

Oltre a più squadre dei vigili del fuoco, sul posto anche i carabinieri. I danni sono ingenti.

