“Dopo la scelta per le regionali ci appare condivisibile la possibilità di proporre per la carica di sindaco di Cagliari una figura del mondo autonomista sardo. Crediamo che Giorgio Angius, oltre alle qualità e alla capacità, sia una scelta che corrisponde al pensiero di Fortza Paris e al programma e come rappresentante di partiti e movimenti sardi ed e autonomisti, nella certezza che le altre posizioni politiche possano convergere sul suo nome”.

Così in una nota il partito guidato da Gianfranco Scalas prende posizione in vista delle elezioni comunali del 16 giugno, “sponsorizzando” l’esponente dei Riformatori. “Il maggior interesse – si legge nella nota di Fortza Paris – è avere amministratori che sappiano amministrare bene e presentino programmi fattibili e aderenti alle esigenze delle città. Nel contesto di Cagliari, nonostante vari appelli ad un tavolo di concertazione fra le forze politiche per una scelta condivisa di uomini o donne e programmi, la situazione è ancora di stallo.

Candidature eccellenti fatte dal centrodestra e candidature altrettanto eccellenti di altre forze. Di fronte alla situazione crediamo che la scelta per un sindaco della città capoluogo della Sardegna debba essere sintesi nel territorio di una scelta locale, non imposta ma condivisa”. Sinora l’unico nome ‘ufficiale’ emerso per la coalizione di centrodestra è quello del consigliere regionale di FdI, Paolo Truzzu.

Commenti

comments