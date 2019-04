Oltre una tonnellata di rifiuti, dalle reti da pesca al vetro, dalla plastica ai pneumatici, dai rifiuti elettrici ed ingombranti, caschi da motociclista, batterie esauste e bidoni e quant’altro ha portato il mare, ma soprattutto dai vandali. E’ il bilancio della Giornata Ecologica organizzata dal Gruppo Bagnini di Costa Verde, nella spiaggia di Portu Maga (Arbus, Su) e della ‘Madonnina’, in collaborazione con i condomini del Villaggio Portu Maga e dai volontari di ‘Puliamo e Differenziamo’ di Terralba, coordinati da Camilla Lampis, e che da stamani ha visto oltre 30 volontari impegnati a ripulire i danni provocati dai vandali delle spiagge. Hanno partecipato attivamente anche gli Agenti del Corpo Forestale della stazione di Guspini.

“E’ stata una bella giornata, partecipata e sentita. Eravamo oltre 30 persone e siamo soddisfatti. Abbiamo raccolto di tutto e ci auguriamo che questa iniziativa serva a sensibilizzare chi ancora non ha una cultura dell’ambiente. Ringraziamo per il supporto logistico tutti gli operatori turistici di Portu Maga”, spiega Enrico Sanna, del Gruppo Bagnini Costa Verde. L’iniziativa sarà certamente ripetuta in altre spiagge del litorale.















Commenti

comments