E’ uscito dal coma Gabriele Fois, il 49enne di Nuoro ferito gravemente il 31 marzo scorso in un appartamento di Nuoro dove è stata uccisa la compagna Romina Meloni dall’ex marito Ettore Sini, l’agente della Polizia penitenziaria che qualche ora dopo il delitto era stato arrestato e aveva confessato. Fois era stato ferito alla testa e le sue condizioni erano gravissime. L’uomo è ora vigile e cosciente e muove tutti gli arti, grazie all’intervento dei medici della Neurochirurgia dell’ospedale San Francesco di Nuoro subito dopo l’arrivo in ospedale. Fois è ancora ricoverato in Rianimazione ma i medici sono fiduciosi che possa lasciare presto il reparto

