Ieri una Passat ha provocato un incidente in via Scano all’incrocio con la via Carboni Boi.

Sulla dinamica, ancora non chiara, è rimasta ferita una signora cagliaritana che è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale SS Trinità.

Il conducente della Passat, invece si è allontanava senza prestare soccorso.

Sono in corso gli accertamenti per risalire al conducente della Passat e gli agenti della Polizia Municipale sono già risaliti al numero di targa dell’auto.

Al momento sono in corso le ulteriore attività investigative per chiudere il cerchio.

