Paura nella notte ad Iglesias per l’incendio di due autovetture in sosta in via Velio Spano.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme che hanno coinvolto le auto e alla messa in sicurezza dell’area circostante.



Le cause del rogo sono in fase di accertamento.







