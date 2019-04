Grave incidente stradale questa notte sulla 554 all’altezza di Selargius, dove un’auto per cause da chiarire è uscita di strada.

i Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari sono intervenuti alle 3:00 insieme ai volontari del 118 per soccorrere i due passeggeri del mezzo che si era ribaltato.

La corsia è stata temporaneamente chiusa alla circolazione per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.

Sul posto sono intervenuti anche gli Agenti della Polizia Stradale per gli accertamenti e i rilievi di legge.

