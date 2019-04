“Oggi è la giornata del popolo sardo, non è solo una rievocazione storica, il momento nel quale la coscienza collettiva di ciascuno di noi è chiamato a confrontarsi con le grandi sfide del presente: la disoccupazione, la globalizzazione, la continuità territoriale e i grandi temi delle entrate. Un momento nel quale tutti i sardi e le istituzioni devono fermarsi a riflettere per comprendere il nostro ruolo nel mondo di oggi”. Lo ha dichiarato il governatore Christian Solinas poco prima dell’inizio della seduta solenne del Consiglio regionale convocata per le celebrazioni di Sa die de Sa Sardigna. I festeggiamenti sono iniziati alle 9 con la Santa Messa celebrata in Cattedrale dall’Arcivescovo Arrigo Miglio. Intorno alle 10 a Palazzo Viceregio i saluti di Carmen Campus, rappresentante del Comitato Sa Die de sa Sardigna, del Presidente della Città Metropolitana e del commissario del Comune di Cagliari. Alle 10.45 è partito il Corteo accompagnato dal suono delle launeddas del gruppo “Cuncordia a Launeddas”, fino al palazzo del Consiglio regionale.

In Aula in apertura dei lavori è in programma il discorso del presidente dell’Assemblea Michele Pais, segue l’annuncio del presidente della Regione della firma del decreto di attuazione della Legge istitutiva dell’Inno ufficiale della Regione Sardegna. Dopodiché sarà eseguito l’inno “Procurade ‘e moderare”. Dopo gli interventi di Luciano Carta (rappresentante del Comitato “Sa Die de sa Sardigna”) dello storico Nicola Gabriele e del giurista Gianni Loy, sono interverranno i capigruppo. Conclude i lavori Christian Solinas.

“Dobbiamo restituire a Sa Die de sa Sardigna il suo significato originario”. Così il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, aprendo i lavori del Consiglio in seduta solenne per le celebrazioni di Sa Die de Sa Sardigna. “Una giornata che deve essere occasione per riflettere sul momento storico che attraversiamo, sulla nostra situazione economica e sociale, sul nostro essere sardi – ha detto Pais – una riflessione che non può e non deve esaurirsi in quest’Aula, ma deve coinvolgere tutta la società sarda”.

Un passaggio sulla convocazione dell’Aula di domenica, in un giorno festivo, criticata dall’opposizione per una questione di costi: “E’ fuori luogo ricorrere a un freddo calcolo ragionieristico per contabilizzare i costi dell’apertura del Palazzo. Oggi è importante essere qui, non solo per celebrare il passato, ma soprattutto per costruire il nostro futuro, onorando le vite di uomini valorosi che hanno lottato per ottenere il sacrosanto diritto alla libertà”. Secondo Pais sono maturi i tempi per “immaginare una profonda riforma del nostro istituto autonomistico che quest’anno raggiungerà i 71 anni di vita. E’ arrivato il momento di pensare ad un intervento innovativo sul nostro Statuto”. Il presidente ha ricordato “il tasto dolente dei rapporti con lo Stato centrale che hanno toccato in questi anni il punto più basso. La Sardegna sconta pesanti ritardi infrastrutturali e di sviluppo. La vertenza entrate è lungi dall’essere risolta, ai sardi non è neppure garantito il diritto fondamentale alla mobilità”.

Poi ha ricordato chi soffre: “i malati, i bisognosi e chia ha perso il lavoro”. Ma anche “gli amministratori locali, forze dell’ordine, imprenditori, studenti e operatori culturali. Senza dimenticare i sardi che hanno lasciato l’Isola per lavoro o per studio e che quotidianamente, con il loro agire, tengono alto il nome della nostra amata terra nel mondo”.

