E’ tutto pronto a Olbia per l’evento internazionale “Para-Archery European Cup” in programma al Geovillage da lunedì 29 aprile a sabato 4 maggio. La cerimonia di apertura della competizione continentale è prevista per domani alle ore 18, mentre le finali si svolgeranno venerdì 3 e sabato 4 maggio: in entrambe le giornate la cerimonia di premiazione è prevista per le 18.

Quella di Olbia sarà una manifestazione internazionale particolarmente rilevante perché rappresenta l’ultimo test utile prima dei Campionati Mondiali validi per la qualificazione ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020 che si disputeranno a Den Bosch, in Olanda, dal 3 al 9 giugno. Proprio per questo motivo si sono già iscritte alla gara di Olbia le migliori Nazionali al mondo. Oltre all’Italia saranno presenti anche Azerbaijan, Brasile, Cipro, Repubblica Ceca, Francia, Gran Bretagna, Islanda, Israele, Giappone, Lettonia, Polonia, Romania, Russia, Singapore, Slovacchia, Svezia, Turchia, Ucraina e Stati Uniti d’America.

La gara di Olbia, giunta alla terza edizione, assume sempre di più i connotati di un evento che si protrarrà nel tempo, tanto che nel 2020 la World Archery Europe (Federazione Europea di Tiro con l’Arco) ha già assegnato agli organizzatori i Campionati Europei Paralimpici dove, oltre ai titoli continentali, verranno assegnate anche le ultime carte Paralimpiche prima di Tokyo 2020.

