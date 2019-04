Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio nella zona di San Priamo, nel Comune di San Vito. Le fiamme, le cui cause non sono state accertate, si sono velocemente propagate a cause delle forti raffiche di maestrale che sta soffiando sulla Sardegna.

Per domare il rogo sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco partite dal Comando provinciale di Cagliari, due da San Vito e due da Mandas. Al lavoro anche una squadra del Corpo forestale e due di volontari. Il rogo poco dopo le 18 è stato domato evitando che potesse raggiungere aziende agricole e un agriturismo che si trova nella zona.

Complessivamente le fiamme hanno ‘consumato’ 13 ettari di macchia mediterranea e sterpaglie.

Commenti

comments