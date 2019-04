Le fiamme gialle della Tenenza di Sarroch, nell’ambito delle attività di contrasto al lavoro nero ed irregolare, hanno concluso un controllo nei confronti di una impresa edile con sede nel basso Sulcis.

I finanzieri hanno selezionato il target a seguito della consultazione delle numerose banche dati in uso alla Guardia di finanza, le cui risultanze sono state poi incrociate con le informazioni acquisite durante le quotidiane attività di controllo economico del territorio, concentrando la propria attenzione su una impresa individuale operante nel settore dell’edilizia, la quale presentava indici di irregolarità.

Nello specifico, l’azione dei finanzieri di Sarroch è conseguente ad un’attività di controllo in un cantiere edile ove hanno identificato un dipendente e acquisito i dati in ordine al suo profilo d’impiego.

I successivi riscontri, tesi a verificarne la regolare posizione lavorativa, hanno evidenziato che lo stesso risultava impiegato “in nero” in modo saltuario senza la regolarizzazione formale del rapporto di impiego, sia sotto il profilo contributivo che assicurativo, circostanza questa che, oltre a costituire illecito amministrativo, non assicura ai lavoratori alcuna forma di tutela ed assistenza in caso di infortunio.

Il datore di lavoro è stato diffidato a regolarizzarne la posizione ed è stato destinatario di una sanzione amministrativa da un minimo di 1.800 a un massimo di € 10.800.

Un fenomeno che impatta negativamente sul sistema contributivo nazionale oltre che sul mercato legale, pregiudicando gli interessi degli imprenditori e dei professionisti onesti, ma che soprattutto non tutela l’incolumità’ di chi viene assunto senza un regolare contratto, esponendolo a rischi di mancata assistenza in caso di infortunio.

