Estate significa tempo di festival anche per la grande famiglia dell’hardcore. A Castelfidardo (AN) saranno protagoniste due storiche band della scena newyorkese: gli H 2 O e i Battery.

L’appuntamento, per il Castelfilardo Hardcore Fest 2019, è presso il Green Sporting Club sabato 20 luglio.

Formati nel 1994 da Toby Morse dopo anni passati a fare il roadie per i Sick of It All, gli H 2 O sono stati una delle band prominenti nella seconda ondata dell’hardcore straight edge. Grazie a un’instancabile attività dal vivo tra gli anni ’90 e gli anni ’00, il gruppo si è affermato sui palchi di tutto il mondo diventando sinonimo del sound East Coast hardcore che impersonava l’atteggiamento grintoso del panorama di New York, con riff melodici, ritmi sfrenati e testi significativi. Gli H 2 O hanno anche vissuto una breve esperienza nel mondo delle major, con Go (2001) e All We Want (2002) pubblicati da MCA, prima di ritornare alle proprie origini indipendenti con Nothing to Prove (2008) e con l’ultimo disco Use Your Voice (2015), usciti per Bridge Nine Records.

A lungo tempo compagni di scena degli H 2 O, i Battery si sono recentemente riuniti dopo un lungo hiatus, e la data di Castelfidardo è dunque una grande occasione per tutti i devoti alla causa HC. Attiva fra il 1990 e il 1998, la band ha pubblicato tre album full length (l’ultimo dei quali, Whatever It Takes, sulla celebre etichetta hardcore Revelation Records) e tre EP nei suoi otto anni di carriera, più uno split con gli Ignite. Dopo una breve reunion nel 2012, la band è tornata insieme nel 2017, pubblicando una compilation intitolata For the Rejected by the Rejected.

