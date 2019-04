Domenica 5 maggio, proprio mentre il centrosinistra celebra le primarie per la scelta del candidato sindaco o candidata sindaca per Cagliari, una serie di attivisti e associazioni civiche e politiche che si riferiscono all’area di AutodetermiNatzione, della Sinistra sarda e dell’Indipendentismo, ha deciso di lanciare un’iniziativa pubblica per formulare una proposta alternativa per la città di Cagliari.

Teatro dell’evento l’ex-Liceo Artistico di Piazzetta Dettori, nel quartiere della Marina, a partire dalle 10 del mattino. Portavoce provvisorio dell’area politica è Alessandro Mongili. “Le elezioni comunali di Cagliari danno la possibilità di partecipare a un cambiamento della politica attuale e di aprire una nuova fase per la città. Per noi è un impegno proporre un’alternativa politica ispirata ai valori dell’indipendentismo e della sinistra progressista, che superi il sistema di potere che sinora ha dominato la Sardegna e la città – spiega il portavoce – Verranno costituiti gruppi di lavoro, anche su proposta dei partecipanti, sui temi più pertinenti per la formazione di una proposta politica innovativa.

Fra di essi saranno sicuramente presenti i temi dell’Urbanistica, delle Politiche sociali, delle Politiche culturali, della Sanità e dell’ambiente, dell’Uguaglianza e della parità di genere, e della Buona amministrazione. Ogni gruppo dovrà seguire una discussione organizzata, che condurrà a esprimere alcuni punti programmatici e che porterà a raccogliere le idee che daranno forma a un’agenda politica alternativa e costruita dal basso”.

