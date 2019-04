L’artista cagliaritana Veronica Pisano, cantante folk da anni impegnata in iniziative di beneficenza a Cagliari e nell’hinterland lancia, insieme al chitarrista Maurizio Gastaldi, un nuovo progetto musicale che si ispira alle musiche tradizionali russe.

Il progetto vede il duo impegnato in una serie di eventi spettacolo che si terranno a partire dal 5 maggio, prima occasione per sentire dal vivo i brani in lingua russa.

“la lingua russa è molto musicale, ho iniziato a studiare questa meravigliosa lingua e oggi posso annunciare che questo è un progetto veramente innovativo”, afferma Veronica Pisano.

“Insieme a Maurizio produrremo un cd con canzoni inedite e tradizionali della Russia, per questo abbiamo programmato alcuni concerti per questa estate”, conclude Veronica Pisano.

La prima del tour promozionale è previsto domenica 5 maggio presso la Chiesa “San Paolo” in Piazza Giovanni XXIII per una serata di volontariato a partire dalle ore 18.00.

