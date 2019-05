Roland Grapow famoso chitarrista tedesco, conosciuto soprattutto per i suoi 12 anni di permanenza negli Helloween, nella quale sostituì Kai Hansen, che fu il cantante e chitarrista fino al 1988, arriva a Cagliari per una serata di beneficenza organizzata al Fabrik di via Mameli.

“Dopo mesi di impegno, di ore passate al telefono, di mail inviate e ricevute, possiamo finalmente annunciare ciò a cui abbiamo lavorato”, affermano gli organizzatori.

“Avremo infatti l’onore di avere Roland Grapow, ex Helloween e ora in forza ai Masterplan come ospite per un’evento benefico che si terrà sabato 8 giugno”.

“Una serata all’insegna del Power Metal più puro, con una delle storiche chitarre di quello che forse è il gruppo più rappresentativo per il genere, dove si ripercorreranno le tappe fondamentali della sua carriera passata negli Helloween e del suo presente con i Masterplan”, concludono gli organizzatori.