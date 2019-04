La repressione da sola non basta. Serve, contemporaneamente, un’azione di prevenzione fondata sulla partecipazione civica e sull’esercizio della buona politica, a partire dagli Enti locali e dalle Regioni.

Forte di questa convinzione Avviso Pubblico lancia un Appello alle candidate e ai candidati alle prossime elezioni Amministrative e Regionali 2019 affinché inseriscano nel proprio programma elettorale 12 impegni concreti, mettendo in atto comportamenti credibili e responsabili. Tra questi: l’istituzione di un Assessorato o di una delega specifica, l’attivazione di un capitolo di bilancio per finanziare iniziative di promozione della legalità; la formazione del personale degli enti locali; l’utilizzo dei beni confiscati per fini sociali.

Ai candidati che condividono l’idea che questi temi non possano più essere esclusi dalle campagne elettorali Avviso Pubblico chiede di sottoscriverlo, inviando una foto in cui firmano l’appello o mandando l’appello firmato.

“A tutti coloro che hanno a cuore il nostro Paese chiediamo di aiutarci a diffondere l’Appello inviandoci una foto con il dito puntato in segno di coinvolgimento dei candidati. Noi la sistemeremo e la posteremo sui nostri canali social”, conclude la Rete delle Regioni e degli Enti locali contro le mafie.

