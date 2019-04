“La Lega ha tutto l’interesse a tener buone le Regioni del sud, per questo punta a incidere nel loro governo, così da consentire il via libera all’autonomia delle Regioni del nord”. Lo ha detto, in tema di regionalismo differenziato, il portavoce dell’opposizione nel Consiglio regionale della Sardegna, Massimo Zedda, intervenendo a un convegno organizzato dalla Cisl a Cagliari su “Quale sviluppo e autonomia per la Sardegna”.

La verità, ha sottolineato l’ex sindaco di Cagliari, è che “il Carroccio si è fatto due conti e ha capito che non conviene più insistere per l’indipendenza del nord, ma che conviene piuttosto avere i benefici della programmazione europea e, nello stesso tempo, non cedere nulla allo Stato”. Durante il suo lungo intervento, Zedda ha ricordato che in Sardegna “non c’è ancora un governo, il presidente della Regione non ha ancora fatto le dichiarazioni programmatiche, quindi l’opposizione non può ancora dire con esattezza che cosa è disposta ad accogliere o rifiutare delle proposte della maggioranza”.

