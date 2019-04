Nuova operazione antidroga dei carabinieri del Nucleo investigativo dei Carabinieri di Cagliari. I militari della Squadra Speciale, costituita negli ultimi mesi e che da tempo stanno monitorando gli esercizi pubblici nella zona di Is Mirrionis, ed in particolare i bar frequentati abitualmente da pregiudicati, da alcuni giorni hanno concentrato la loro attenzione su un bar di via Ciociaria.

I militai in abiti civili hanno notato un andirivieni di personaggi, noti per reati specifici nell’ambito dl traffico e del consumo di droga, che si soffermavano soprattutto con un gestore dell’esercizio pubblico, e stamani hanno deciso di effettuare una perquisizione specifica. Nel bar sono stati trovati quasi 3,5 kg di hashish e100 grammi di cocaina. E’ quindi scattato l’arresto del detentore, un 46enne con precedenti di polizia. Sono stai inoltre sequestrati quasi 2000 euro in contanti probabile provento dell’illecita attività.

