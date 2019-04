L’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu, ha ricevuto questa mattina gli atleti dell’associazione Polisportiva Olimpia Onlus, di ritorno dal Brasile No Limits, triangolare di beach soccer rivolto a ragazzi con disabilità, svoltosi recentemente a Rio de Janeiro.

Accompagnati dal presidente Carlo Mascia, i ragazzi hanno consegnato all’esponente della giunta Solinas, una sciarpa del Brasile in ricordo della competizione che ha visto la squadra sarda fronteggiare la rappresentativa carioca e una formazione monegasca.

“Avevo incontrato per la prima volta i ragazzi di Olimpia Onlus – spiega l’assessore Nieddu – alla vigilia della loro partenza in Brasile, per un augurio e un incoraggiamento in vista di Brasile No Limits. Sono felice che siano tornati in assessorato per portarmi un ricordo e raccontarmi della loro avventura a Rio de Janeiro, un’esperienza che solo a giudicare dall’entusiasmo nei loro occhi, è stata un successo”.

Era presente all’incontro anche il parlamentare Guido De Martini, deputato e membro della Commissione Sanità della Camera.



