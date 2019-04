Ultimi giorni di una campagna elettorale breve ma intensa per i tre sfidanti – Matteo Lecis Cocco Ortu, Francesca Ghirra e Marzia Cilloccu – alle primarie del centrosinistra per la scelta del candidato sindaco che correrà alle comunali di Cagliari il 16 giugno prossimo. “Vedo tanto entusiasmo che sta crescendo intorno alle primarie e al programma che sto proponendo per Cagliari – spiega Lecis Cocco Ortu, consigliere comunale uscente con il Pd – Il centrosinistra ha bisogno di rilanciare la sua azione collettiva attraverso il protagonismo dei cittadini e la fiducia nell’amministrazione”.

“Le primarie sono un momento importante di partecipazione – sottolinea l’ex assessora comunale dell’Urbanistica Francesca Ghirra (Campo progressista) – Come centrosinistra crediamo sia il modo migliore per scegliere il prossimo sindaco per le elezioni di giugno, a differenza di quanto fa il centrodestra che ancora una volta litiga al suo interno senza pensare al futuro della città. Mi candido – chiarisce – perché in questi anni abbiamo dimostrato di avere a cuore Cagliari, i suoi cittadini e chi vive la città ogni giorno. Andiamo avanti con gli stessi valori e nuove idee per dare un seguito al rinnovamento”.

“Sono onorata di partecipare a questa campagna elettorale e devo dire con orgoglio che mi dà molta forza il sostegno che sento da parte delle tante persone che ogni giorno incontro – dice Marzia Cilloccu, anche lei ex assessora al Turismo e Attività produttive – Il mio è un impegno che nasce sotto il segno della continuità dopo la mia esperienza. Ascoltare e stare in mezzo alla gente, andare nei quartieri, nei mercati, nei negozi, nelle scuole, cercare il dialogo e la collaborazione con chi ha a cuore il futuro della nostra città non è per un me un’azione nuova. Il successo che ho ottenuto nelle trascorse comunali e regionali mi dà oggi ancora più grinta e determinazione, mi fa capire di essere sulla strada giusta. Propongo un modello di città che piace. Che lavora e partecipa. Che dialoga”.

Commenti

comments