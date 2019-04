Nel 2018 Fondimpresa ha formato oltre 9 mila lavoratori del legno e arredo, coinvolgendo più di 600 aziende del settore ed erogando più di 49 mila ore di formazione. Veneto, Lombardia, Marche, Friuli Venezia Giulia e Piemonte sono le regioni più performanti e, in generale, i lavoratori coinvolti sono prevalentemente uomini (75,52%), in larga parte tra i 35-54 anni. Lo rende noto il Fondo interprofessionale per la formazione continua di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil.

“La digital trasformation sta cambiando le regole del gioco, introducendo nuovi modelli organizzativi e formativi fondamentali per sostenere la domanda di competenze e di nuove professionalità- afferma il presidente di Fondimpresa, Bruno Scuotto. spiegando che “il fondo intende sostenere le aziende in questa sfida complessa, puntando ad una formazione basata sulle competenze digitali”.

Le tematiche di maggiore interesse, lo scorso anno, sono state salute e sicurezza sul luogo di lavoro, gestione aziendale ed amministrazione, lingue ed abilità personali, informatica e marketing e vendite.

