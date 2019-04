“Sono passati 65 giorni dal quel 24 Febbraio, giorno in cui Solinas, con al seguito ben 11 forze politiche tra partiti e liste civiche, è diventato il presidente della Regione Sardegna. Tra questi anche la Lega di Salvini. Il Salvini per cui bastavano 48 ore a risolvere la questione pastori.

Il Salvini che dichiarava: ‘la giunta arriva in un quarto d’ora senza beghe, senza litigi’. E dopo 65 giorni, vediamo i non risultati della politica degli slogan, delle frasi ad effetto, dei selfie”. Lo afferma Donato Forcillo candidato alle europee per il Movimento Cinquestelle, che attacca il centrodestra alla guida della Regione.

“E i fatti concreti? – si chiede – Noi sardi continuiamo ad emigrare, ad arrivare con i salti mortali a fine mese. Continuiamo a non avere una vera continuità aerea e marittima. Continuiamo a non avere sostegno per il comporto agricolo e della pastorizia. Noi sardi ancora vittime del sistema della vecchia classe politica. Pensate ai Sardi – incalza – non alle poltrone”.

