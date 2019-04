Una Daewoo Aveo, condotta da un 55enne di Cagliari, stava percorrendo via Milano in direzione viale Bonaria.

Una volta arrivato in corrispondenza di via Ancona mentre girava a sinistra si è scontrato con una moto Honda, condotta da un 37enne di Cagliari, che stava arrivando dalla sua destra percorrendo via Milano in direzione via Della Pineta.

Il conducente della moto è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato presso il PS del presidio ospedaliero Marino con assegnato codice verde.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.

Commenti

comments