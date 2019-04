L’organo di propaganda video dell’Isis ha pubblicato un nuovo video in cui compare il leader del sedicente Stato islamico Abu Bakr al-Baghdadi. E’ la prima volta dal celebre sermone nella Grande Moschea di Mosul nel 2014. Lo riferisce il Site, il sito che monitora il jihadismo sul web. Barba lunga, appesantito, nel filmato il Califfo è seduto a gambe incrociate e ha un kalashnikov al suo fianco. In questi anni al-Baghdadi è stato dato per morto diverse volte.

Il capo del sedicente Stato islamico annuncia vendetta per i jihadisti uccisi e detenuti.

Nel nuovo video pubblicato da Furqan, l’organo di propaganda video dell’Isis, il Califfo al-Baghdadi si trova in una stanza con altri tre uomini i cui volti sono oscurati. Con loro il capo del sedicente Stato islamico parla della “guerra contro i crociati” e delle recente battaglia di Baghuz, in Siria, tra le forze curde e i jihadisti dell’Isis.

