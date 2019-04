Los Angeles non è l’America, non è nemmeno la California, è un mondo a parte. Inutile dire che qui nascono tendenze che forse mai arriveranno oltreoceano, ma vivere in questa immensa città è un’esperienza unica. “Ecco le cose più cool che ho sperimentato vivendo qui”, racconta all’ANSA per la serie AS A LOCAL , Grazia Zuccarini la communication, digital e pr manager che da Milano si è stabilita a Los Angeles:

1) Bird: impossibile non avere la macchina qui a LA, ma questo non è più un problema, grazie ai Birds gli electric skates a due ruote che sfrecciano per tutta la città. Si scarica l’app, si caricano pochi dollari e si va nel traffico metropolitano.

Non racconta niente di nuovo Jeff Bezos, fondatore di Amazon, che afferma di far muovere i suoi manager sui veloci, non inquinanti skate. “Qui a LA già tutti li usano: corrono pericolosamente per le vie di Venice invisibili di notte, la città di Santa Monica ha concesso l’esclusiva solo ai Bird, noi agli altri competitors (qui tutto è business), Beverly Hills li ha vietati, possono solo passare”, racconta Zuccarini. D’altra parte i monopattini elettrici sono ormai parte dell’arredamento della città, parcheggiati ovunque disordinatamente per strada anche se la app richiede una foto del parcheggio “civile” dopo l’uso.

2) Class Pass: se sei cool a LA non puoi non averla. Si tratta di una app che ti da accesso a migliaia di “fitness studios”. Paghi la tariffa mensile (esistono diverse soglie) e hai un tot di punti. Ogni volta che prenoti e scegli la tua classe ti vengono scalati i punti relativi. Puoi andare ovunque e sperimentare qualsiasi sport. Esempio: decidi di andare ad una lezione di GritCycle (indoor cycling full body) ad Huntington Beach? Dai un occhio al calendario, scegli la lezione delle 5.30 pm, ti viene comunicato il nome dell’istruttore e in automatico sono scalati 7 punti.

