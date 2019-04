Il centrodestra sassarese si allinea alle indicazione del presidente della Regione, Christian Solinas, e prende tempo per decidere il nome del candidato sindaco della città in vista delle amministrative del 16 giugno. Con un messaggio il governatore ha infatti imposto lo stop delle trattative su tutti i Comuni sopra i 15 mila abitanti, le cui candidature saranno discusse giovedì a Cagliari in un tavolo regionale.

A Sassari questo pomeriggio la coalizione si è riunita ugualmente, e ha rimandato a venerdì l’indicazione del candidato. In corsa ci sono due nomi su tutti: l’avvocato Gabriele Satta, dirigente regionale di Forza Italia, e il geometra Mariolino Andria, che gode del favore di Fortza Paris, Lega, Psd’Az e liste civiche. “Nel corso della riunione sono stati affrontati i temi organizzativi e programmatici e discussi congiuntamente i metodi di composizione delle liste”, scrivono in un comunicato i rappresentanti delle forze della coalizione.

“Si è parlato anche dei possibili nomi per il candidato sindaco e si è convenuto che il nominativo sarà di alto profilo e capace di garantire il senso di collegialità e di pluralità di tutte le forze politiche che hanno concorso a vincere le elezioni regionali dello scorso febbraio – si legge ancora nella nota – Sono state individuate le figure che nelle prossime ore metteranno a punto la versione definitiva del programma per la città e le figure che costituiranno la segreteria di coalizione e che si occuperanno degli aspetti tecnico burocratici”. Intanto dall’elenco di partiti e sigle si sfila Sardegna civica, che sosterrà la candidatura a sindaco di Nanni Campus.

