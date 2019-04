Taylor Swift è una delle 100 persone più influenti 2019 secondo l’annuale classifica di Time, anzi è la prima nella categoria ‘Icons’.

L’artista multiplatino e vincitrice di 10 Grammy Awards, dopo settimane di indizi per i fan rilasciati sulla sua pagina Instagram, ha pubblicato il nuovo singolo “Me!”, in collaborazione con Brendon Urie, leader dei Panic! At the Disco che, dopo le atmosfere cupe di “Reputation”, porta con sé un’esplosione di sfumature pastello, calde e rassicuranti come il sentimento raccontato. Una Taylor Swift romantica come del resto annunciato dal suo look sfoggiato al gala di Time: un lungo abito rosa e giallo di J. Mendel.

Secondo il sito di moda e trend Fashionista, ogni cambio di look di Taylor corrisponde ad un nuovo mood artistico. “Quando Taylor cambia stile, un nuovo album è imminente” è la fama che circonda questa artista. A parlare dell’artista 29enne della Pennsylvania con parole stupende è stato al Time’s Gala del 24 aprile 2019 Shawn Mendes: “Sono stato un fan di Taylor Swift per tutto il tempo che ricordo. Ma solo quando l’ho incontrata e ho avuto modo di conoscerla che ho capito quanto sia una persona davvero meravigliosa. Taylor fa il lavoro di creare musica per milioni di persone. Tutto deriva da lei: la sua fede nella magia e nell’amore, e la sua capacità di essere il più onesta e vera possibile. Ho avuto la fortuna – ha detto Mendes – di aprire alcuni suoi spettacoli del World Tour del 1989. E ho imparato presto che la magia di Taylor Swift non viene dalle luci, dai ballerini o dai fuochi d’artificio (sebbene tutto ciò sia incredibile) ma dalla connessione elettrizzante che ha con le persone che sono lì per vederla. C’è una sensazione travolgente nell’aria. La sensazione del tuo cuore che ti batte nel petto per l’eccitazione, al punto che quando arrivi a “Love Story”, tutto ciò che vuoi è prendere il telefono e mandare messaggi a ogni persona che conosci per dire quanto li ami .

La sensazione è così densa, ti senti come se potessi raggiungere e afferrarlo per mantenere per sempre. Taylor fa sentire chiunque di nuovo giovane e chiunque senta di poter fare qualsiasi cosa. È così raro e così speciale. Se c’è una cosa che voglio raggiungere nella mia carriera e nella mia vita, è quella”.

