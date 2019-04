Ford inventa il cartello per supermercato a prova di bambino. Si chiama Self Ranking Trolley, la soluzione che la casa dell’Ovale Blu ha trovato per garantire a sicurezza dei più piccoli durante le folli gare con i carrelli all’interno delle corsie dei supermercati.



Nel dettaglio, viene applicato tutto il know how dell’automotive per evitare eventuali incidenti sulla strada. La tecnologia Pre-Collision Assist è in grado di rilevare pedoni e ciclisti presenti sulla strada o che potrebbero attraversare nella traiettoria dei veicoli. In caso di potenziale collisione o mancata risposta da parte del conducente, il sistema applica automaticamente i freni. Allo stesso modo il Self Braking Trolley di Ford utilizza un sensore che permette di scansionare persone e oggetti sulla corsia del supermarket o che potrebbero attraversare nella traiettoria del carrello e applicare i freni quando viene rilevata una potenziale collisione. Per ora si tratta solo di un prototipo ma il Self Braking Trolley fa parte delle ‘intervetions’, una serie di iniziative tecnologiche dell’Ovale Blu che si pongono l’obiettivo di applicare il know how di Ford perrisolvere le sfide della vita quotidiana in modo efficace ed innovativo.





Commenti

comments