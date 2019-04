Il bassista dei Guns ‘N’ Roses, Duff McKagan , suonerà alla Santeria Social Club di Milano il prossimo 8 settembre per un evento unico e irripetibile.

Dopo essere stato in tournée con i Guns ‘N’ Roses per oltre due anni e mezzo con il Not in this Lifetime…Tour, Duff McKegan arriva in Italia per presentare il suo nuovo disco intitolato Tenderness in uscita il prossimo 31 maggio e anticipato dal singolo omonimo prodotto da Shooter Jennings.

La pubblicazione di “Tenderness” segue quella del libro best-seller di McKagan del 2015, “How To Be A Man (And Other Illusions)”.

Commenti

comments