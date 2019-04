Sbarca per la prima volta a Cagliari il Campionato Europeo di Calcio per Teatri.

La manifestazione, giunta alla sua 51/a edizione, è in programma mercoledì 1 maggio al Cus, il Centro Sportivo universitario in via Is Mirrionis 3. Nata a Zurigo nel 1970, è organizzata quest’anno dal Gruppo Calcio Teatro Lirico di Cagliari e Teatro Lirico di Cagliari, in collaborazione con Gruppo Calcio del Teatro Scala di Milano e Msp Italia – Coni, Cus Cagliari. Dal 2000, lasciata la Svizzera, il Torneo inizia a viaggiare per l’Europa, toccando di volta in volta Germania, Italia, Croazia, Francia, Austria, Svizzera, Slovenia. Il debutto della squadra del Teatro Lirico di Cagliari nel Campionato è avvenuto lo scorso anno a Milano.

A questa edizione prendono parte otto squadre: Teatro Lirico di Cagliari, Teatro alla Scala di Milano, Teatro degli Arcimboldi di Milano, Teatro La Fenice di Venezia, Wojtyla FC di Vienna, Theater Basel, Slovene National Theatre di Maribor, Konzert und Theater St. Gallen.

Il Teatro Lirico di Cagliari schiera nella sua formazione Rossano Aresti (cornista), Giovanni Chiaramonte (contrabbassista), Antonio Ferraro (fonico), Alessandro Ferrari (cornista), Fabrizio Frustaglia (figurante), Emanuele Galanti (violoncellista), Alessio Lai (personale di sala), Gianluca Lai (calzolaio), Alessandro Maddaluno (macchinista), Federico Mauri (cornista), Luca Milia (figurante), Simone Murgia (figurante), Vincenzo Paci (macchinista), Giorgio Piras (figurante), Oscar Piras (tenore), Stefano Piras (fonico), Alessandro Raffa (tenore), Mirko Schirru (ufficio provveditorato ed economato), Antonio Staico (figurante), Fiorenzo Tornincasa (tenore). Ad allenare la squadra sarà Gigi Moi. Si parte alle 9 con la cerimonia di apertura della manifestazione.

Dalle 10 alle 14 si procede con le fasi eliminatorie del Torneo. Dalle 15 alle 18.30 con le semifinali e la finalissima del Torneo. Alle 19 avrà inizio la cerimonia di premiazione. L’ingresso è libero.

