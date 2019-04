Il leader dell’opposizione Juan Guaidó ha lanciato un appello per una rivolta militare in Venezuela in un breve video nel quale appare in una base aerea a Caracas circondato da soldati pesantemente armati e affiancato dall’attivista Leopoldo López. “il momento è adesso”, ha detto Guaidó.

Il governo venezuelano ha denunciato che è in corso un tentativo di “colpo di stato” da parte di “militari traditori”, dopo che Juan Guaidó ha annunciato la “fase finale” per mettere fine “all’usurpazione” di Nicolas Maduro.

“Informiamo il popolo del Venezuela che in questo momento ci stiamo scontrando e stiamo neutralizzando un piccolo gruppo di militari traditori”, ha scritto su Twitter il ministro portavoce del governo di Maduro, Jorge Rodriguez.

