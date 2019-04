Venerdì 17 maggio, con inizio alle ore 09:00 e conclusione alle 13:00 (durata quattro ore) presso il Centro Formazione RAHP in Viale Caprera 1/c a Sassari si terrà il “Corso di primo soccorso adulto” aperto a tutti. Lo stesso verrà replicato in edizione pomeridiana dalle ore 14:00 alle ore 18:00 (durata quattro ore) per coloro che sono impossibilitati a seguire la mattina.

Il corso è aperto a tutti, non è richiesto alcun requisito specifico e permetterà ai partecipanti di acquisire le conoscenze teoriche, aggiornate alle ultimissime prove di efficacia scientificamente dimostrate, oltre che le abilità pratiche per precise problematiche, sui più rilevanti problemi per la salute che chiunque può trovarsi ad affrontare in condizioni di urgenza/emergenza.

I temi trattati nella parte teorica sono: Introduzione al Primo Soccorso e Sistema di Emergenza, Il bisogno psicologico della persona soccorsa, Come affrontare un’emergenza, Comunicazione e capacità relazionale, Sicurezza della scena, Supporto delle funzioni vitali nell’adulto (BLS), Ostruzione della via aerea nell’adulto, lo Shock, l’Ictus, il Dolore toracico, il Trauma: la prevenzione, valutazione della scena e del paziente con particolare riferimento agli incidenti stradali, Lesioni di apparati (trauma cranico, vertebrale, toracico, addominale), Lesioni ortopediche, Emergenze neurologiche, Intossicazioni, Ustioni, Ipotermia, Colpo di calore.

Parte pratica: tra i manichini adulto, saranno disponibili i manichini Ambu Man dotati di monitor che indicano la correttezza delle manovre ed i recentissimi manichini Prestan adulto.

Il docente del corso è il dottor Sergio Rassu che ha una esperienza quarantennale, in particolare nel settore dell’emergenza, avendo lavorato presso il Pronto Soccorso di Sassari per venti anni, è stato chiamato nel 2000 a dirigere il Pronto Soccorso e l’Osservazione Breve Intensiva del Presidio Ospedaliero di Ozieri e nel 2010 è stato richiamato per dirigere il Pronto Soccorso e la Medicina d’Urgenza del Presidio Ospedaliero di Sassari, sino al 2015.

Info ed iscrizioni: rahp80@yahoo.it Tel. 3456057081; 079 274573; 338 2202502

