“Anziché inaugurare la Fiera Campionaria, l’Azienda speciale della Camera di Commercio di Cagliari ha dichiarato l’intenzione di procedere al licenziamento di cinque operai”. Lo denunciano i segretari generali di Filcams-Cgil-Fisascat-Cisl e Uiltucs, Nella Milazzo, Giuseppe Atzori e Cristiano Ardau “preoccupati per la vertenza del Centro servizi promozionali per le imprese”, che fa parte dell’Azienda speciale.

Secondo i sindacati, il Centro servizi oggi e prima l’Ente Fiera sono un “nervo scoperto” e rappresentano “il lento declino dell’Azienda speciale che non ha saputo trovare una seconda giovinezza. Per anni – spiegano le sigle – abbiamo chiesto un rilancio rendendoci disponibili a sottoscrivere accordi di flessibilità, congelamenti della contrattazione integrativa, formazione sul personale. Ma oltre ad un walzer di presidenti e direttori non si è registrato nulla di apprezzabile”.

E’ dal 2013 che Cgil, Cisl e Uil sollecitano un confronto sul destino dell’attività del Centro servizi. “Che si debba metter mano all’Azienda speciale e al quartiere fieristico è chiaro a tutti, ma i lavoratori – avvertono i sindacati – non devono pagare lo scotto più caro”. E annunciano: “non staremo con le mani in mano a fare solo i notai e gestire i licenziamenti causati da altri per assoluta inadeguatezza politica”.

