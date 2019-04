Detox post pasquale, in vista della prova costume o per fare movimento e sentirsi in forma: ogni motivazione è buona per fare fitness. Anche nell’ambito dell’allenamento sportivo ci sono le mode: in outdoor da anni impazza il jogging, anche urbano, n uno slalom nel traffico e magari tra i monumenti e non solo nel verde come sarebbe salutare e anche la più abbordabile passeggiata veloce vede sempre più sostenitori, scarpe adatta, maglietta e pantaloni tecnico e via a camminare. Nelle palestre è un continuo di proporre nuovi corsi per stare al passo con i trend. Il team internazionale di Babbel, ha preparato una piccola guida dei corsi più in voga nelle palestre di tutta Europa. E tu quale fai?

Virtual Cycling. Il Virtual Cycling è un’attività cardiovascolare che si svolge su un’apposita bicicletta statica e che consiste nella simulazione, grazie alla proiezione su uno schermo, di tappe ciclistiche sviluppate su percorsi virtuali per un allenamento progressivo e stimolante. Il Virtual Cycling può essere adattato al livello di ogni persona ed è un’ottima alternativa al ciclismo tradizionale. È tra i corsi preferiti in Spagna.

Body Balance. Il Body Balance combina esercizi di diverse discipline, tra cui Pilates, Yoga e Tai Chi, a beneficio non solo del corpo, ma anche della mente. Questo allenamento, infatti, oltre ad aiutare a migliorare l’apparato cardiovascolare e a bruciare calorie produce anche un effetto rilassante e combatte lo stress. Per questo è fortemente consigliato a tutti coloro che conducono uno stile di vita particolarmente frenetico. È tra i corsi preferiti in Spagna e in Italia.

Interval Training. Anche noto con l’acronimo inglese HIIT (High Intensity Interval Training), questo allenamento consiste nell’alternare esercizi ad alta intensità a periodi di recupero. La durata di ogni sessione può variare a seconda del livello di allenamento di ciascun praticante, e questo la rende una pratica particolarmente indicata per chi non ha molto tempo per allenarsi. È tra i corsi preferiti in Inghilterra e in Francia.

CrossFit. Allenamento molto in voga tra gli amanti del fitness più hard-core, consiste nella combinazione di esercizi cardiovascolari e di potenziamento, sia a corpo libero che con l’utilizzo di attrezzi. È tra i corsi preferiti in Italia.

Bikram Yoga. Tipologia di yoga terapeutico e curativo, il Bikram si pratica in una stanza riscaldata, generalmente a una temperatura intorno ai 40 gradi centigradi. Il Bikram Yoga non solo consente di allenare e tonificare tutto il corpo, ma grazie al calore permette ai muscoli di allungarsi senza sforzo e al corpo di detossinarsi attraverso la sudorazione, e aiuta a migliorare la circolazione sanguigna. È tra i corsi preferiti in Germania insieme al Virtual Yoga.

Zumba. Uno degli allenamenti più popolari degli ultimi anni, la Zumba consiste in un mix di passi di danza e movimenti aerobici eseguiti a ritmo di musica. Le coreografie comprendono mosse di hip-hop, samba, salsa, merengue e mambo, e gli allenamenti, solitamente della durata di 45 minuti, permettono di creare un alto consumo calorico, conciliando esercizio fisico e divertimento. È tra i corsi preferiti in Spagna e in Italia.

Gyrotonic. Particolarmente amato dalle celebrities, il Gyrotonic è un allenamento basato sui principi chiave di yoga, danza e arti marziali che stimola le articolazioni ed esercita la muscolatura. Questa disciplina si svolge principalmente su appositi macchinari e con attrezzi adattabili ai bisogni e ai diversi livelli di attività fisica di ciascun individuo. È tra i corsi preferiti in Inghilterra.

