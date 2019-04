Nel periodo 3-7 Maggio un’ondata di freddo interesserebbe molte Nazioni europee nel momento in cui una massa d’aria fredda di natura artica attraverserebbe l’Europa.

Sul bordo orientale dell’anticiclone in rinforzo in atlantico alcuni impulsi freddi sarebbero pilotati da una circolazione di bassa pressione in approfondimento sulla Scandinavia. In tal frangente le temperature andrebbero sotto media dapprima sul Centro Nord Europa con il ritorno di condizioni simil invernali su Regno Unito, Francia, Germania, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Danimarca, Polonia, Baltico, Paesi bassi. Successivamente l’aria fredda raggiungerebbe i Balcani e l’Europa orientale in genere, fino a coinvolgere anche il Mediterraneo.

Anche in Italia sarebbe atteso un nuovo raffreddamento con le temperature che subirebbero una diminuzione nel momento in cui la perturbazione attraverserebbe da nord a sud le nostre regioni. Stando a questa tendenza sarebbe possibile una nuova fase instabile con temperature decisamente fuori stagione. Non si esclude quindi la possibilità per qualche epiodio di neve a bassa quota.

