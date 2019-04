“Negli ultimi otto anni tutti noi, ricoprendo ruoli diversi, siamo stati impegnati da protagonisti nella entusiasmante stagione di governo della città di Cagliari”. Inizia così la lettera aperta firmata da 17 amministratori locali che hanno affiancato Massimo Zedda nella guida del processo di sviluppo del capoluogo sardo.

Tra gli altri: Yuri Marcialis, Claudia Medda, Alessio Alias, Filippo Petrucci, Davide Carta, Marisa Depau, Mauro Coni, Paolo Frau. Ora si impegnano e invitano a sostenere Francesca Ghirra in occasione delle primarie del centrosinistra in programma domenica 5 maggio.

“E’ stata una stagione che ha fatto emergere il valore di importanti risorse umane al servizio della comunità – scrivono – e Francesca Ghirra in questo si è distinta, prima da presidente della commissione pubblica istruzione, sport e cultura e poi da assessora all’Urbanistica”.

“In questo momento così delicato nel processo di crescita della città – concludono – noi pensiamo sia la candidata giusta per valori umani e politici, per competenza, per esperienza, per capacità di lavoro per un incarico difficile e impegnativo qual è quello di sindaco di Cagliari”.

Commenti

comments