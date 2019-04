A 65 giorni dalle elezioni il Consiglio si è riunito solo quattro volte, nessuna delle commissioni è stata ancora convocata, né la conferenza dei capigruppo è stata mai riunita in presenza della Giunta composta attualmente solo per 5/12, senza il numero minimo di assessori necessari a garantire il numero legale e senza un’adeguata rappresentanza di genere. Questi i motivi che hanno spinto il capogruppo dei Progressisti, Francesco Agus, a chiedere una convocazione straordinaria (prevista dall’articolo 38 del regolamento) delle commissioni Lavoro, Personale e Ambiente.

L’urgenza, spiega, è data da alcune vertenze spinose e irrisolte: dal Porto canale di Cagliari ai lavoratori del Corpo forestale e di Foresta direttamente impegnati nell’imminente campagna antincendi. Assieme agli altri consiglieri Progressisti è stata poi firmata una interpellenza per chiedere lo sblocco immediato dei finanziamenti previsti nell’ultima finanziaria a favore di artigiani e commercianti. La Giunta light, fa presente Agus, “non ha ancora presentato un disegno di legge e ha deliberato solo atti di ordinari amministrazione. Non sono ancora state discusse, né tantomeno risultano inserite in calendario, le dichiarazioni programmatiche del Presidente: una situazione del genere non si era mai verificata in passato, e vorremmo, noi dell’opposizione, essere messi in condizione di portare avanti il ruolo assegnatoci dai cittadini”.

“Questo stallo – attacca – non è decoroso per le istituzioni e mentre la maggioranza sembra impegnata in incomprensibili beghe e i palazzi di viale Trento e di via Roma sonnecchiano, in Sardegna le urgenze diventano emergenze”.

