Il deputato e segretario regionale della Lega in Sardegna, Eugenio Zoffili, ha presentato un esposto denuncia per le scritte minacciose, apparse a Mogoro (Oristano), verso il suo partito e gli insulti contro il neo governatore sardo Christian Solinas, segretario del Partito Sardo d’Azione, alleato proprio della Lega.

“Indecenti minacce di pochi violenti cretini che non fermeranno certo la forza delle idee e la voglia di cambiamento di migliaia di sardi perbene – osserva Zoffili – Tuttavia non sono segnali da sottovalutare. Nel frattempo mi aspetto al più presto la solidarietà dei responsabili di tutti i partiti sardi, affinché si possa delimitare un perimetro condiviso di valori democratici che non lasciano spazio a provocazioni o attenuanti di certi ignobili gesti”.

Commenti

comments