Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari questo pomeriggio, verso le 17:15 circa, per portare in salvo un volatile ferito, un barbagianni finito nel canale di Terramaini tra le sponde e l’acqua che non era più riuscito, quindi, a spiccare il volo.

Sul posto è intervenuta una squadra VVF di Pronto intervento della sede centrale di viale Marconi. Gli operatori hanno effettuato il recupero dell’animale e il suo trasporto con l’apposita gabbietta, affidandolo ad una clinica veterinaria della città che si occuperà delle cure.







