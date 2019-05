Stamani la Guardia costiera è stata contattata dagli occupanti di gommone che richiedevano assistenza a causa di un’avaria al motore fuoribordo del loro mezzo, verificatasi mentre si trovavano in navigazione nel tratto di mare di fronte alla “Sella del Diavolo”. Per prestare soccorso ai due diportisti è stata disposta l’uscita della dipende motovedetta Sar CP320 che si è diretta immediatamente sul punto.

L’equipaggio del mezzo della Guardia Costiera dopo aver perlustrato l’area ha individuato l’unità in panne e prevedendo un imminente peggioramento delle condizioni meteo marine ha provveduto al trasferimento in sicurezza dei diportisti presso il Porto di Marina Piccola.

